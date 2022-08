Disparos no Morro do Fubá, no RJ, deixam um morto e turista americano baleado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um tiroteio no Morro do Fubá, no Rio de Janeiro, no final da tarde desta terça-feira (9), segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A troca de tiros teria acontecido entre grupos criminosos rivais que disputam o domínio da região.

Entre os baleados está um turista norte-americano, identificado como Joseph T. Thomas, 28. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no bairro Cascadura e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no bairro do Méier. Em nota ao UOL, a direção da unidade de saúde confirmou que o estado de saúde da vítima é grave, mas não deu mais detalhes sobre seu quadro.

Além de Joseph, pelo menos outras duas pessoas foram socorridas com vida após serem atingidas pelos disparos. Elas estavam em um ônibus que passava pela região durante o tiroteio, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do Rio, que não informou a identidade ou a gravidade dos ferimentos das vítimas.

Elas receberam os primeiros socorros dos bombeiros do 8º Grupamento, em Campinho, também nos arredores do Fubá, na zona norte carioca.

Com a omissão dos nomes das vítimas, não foi possível consultar seus registros em hospitais ligados a Secretaria Municipal de Saúde.

Já a pessoa que não resistiu aos ferimentos foi encontrada morta por agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foram acionados para uma ocorrência na Rua Padre Telêmaco, também em Cascadura, nos arredores da favela. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e a perícia acionada, segundo nota da corporação ao UOL.

A reportagem também tentou contato com a Polícia Civil para apurar informações sobre a autoria do disparo que matou a vítima e sua identidade. Se houver retorno, a nota será atualizada.