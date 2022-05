Defensoria Pública denuncia agressões na cracolândia a órgão internacional

De acordo com a portaria de instauração de inquérito civil, formalizada nesta segunda-feira, a ação da semana passada "tem grande semelhança com a operação 'dor e sofrimento', que tinha confessadamente o objetivo de criar uma situação de intenso sofrimento, causado pela violência física e psíquica aos dependentes químicos".

Em resposta enviada à Defensoria a respeito de outra ação policial ainda na praça Júlio Prestes, antigo endereço da cracolândia, a polícia afirmou que "as forças policiais não impuseram tratamento desumano e degradante aos usuários de drogas, os criminosos é que impõem tratamento desumano e degradante aos dependentes químicos, os quais foram insuflados contra os policiais, situação que exigiu a adoção de procedimento padrão", segundo trecho do documento.

Ao relatar o episódio, os defensores públicos afirmaram que "as ações do Poder Público, notadamente das forças de segurança pública, são caracterizadas pela repressão contra pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social".

De acordo com a Polícia Civil, três policiais do Garra, grupo de elite da polícia, foram identificados como autores dos disparos contra o grupo de pessoas em que a vítima estava. As investigações estão sendo conduzidas pela Corregedoria da Polícia Civil para apurar se os tiros foram os mesmos que mataram o usuário.

Na reiteração do pedido feita nesta semana foi dado destaque à morte de Raimundo Nonato Fonseca Júnior, 32, atingido por um tiro no peito um dia após a ação policial que esvaziou a praça Princesa Isabel, onde funcionava a cracolândia.

Na ocasião, os defensores públicos relataram "diversas ações truculentas de segurança com o objetivo central de expulsar dali os seus frequentadores habituais, com destaque para pessoas que fazem uso abusivo de drogas e/ou vivem em situação de rua, ou em moradias precárias e, portanto, em extrema vulnerabilidade".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.