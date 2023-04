Crianças recebem ovos de Páscoa estragados de prefeitura no RJ

SÃO PAULO, SP 9UOL-FOLHAPRESS) - Pais e responsáveis de alunos da rede municipal de educação de Engenheiro Paulo de Frontin, no interior do Rio de Janeiro, usaram as redes sociais para mostrar ovos de Páscoa estragados entregues pela prefeitura.

Nas imagens, é possível ver chocolates com aparência ruim e, em alguns casos, com mofo.

Pais relatam que seus filhos passaram mal após comerem os ovos de páscoa.

Em um vídeo, uma mãe critica o prefeito da cidade, Maneko Artemenko (PL). "Está vendo aí? Esse é o ovo do Maneko. Aniversário é picanha. E ovo podre, estragado, de chocolate para as crianças. Vamos ver se os filhos dele vão ganhar ovo assim também", disse Bruna May, mãe de aluno da rede municipal

A prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin afirmou que a empresa contratada irá trocar todos os ovos por conta dos problemas reportados pelos responsáveis.