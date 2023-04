Confira receitas para reaproveitar sobras de peixe da Sexta-Feira Santa

Na Semana Santa o preço do peixe tem um aumento significativo e para quem é contra desperdício desse alimento tão saboroso, separamos 3 receitas para reaproveitar as sobras da proteína, e agradar a família.

Confira:

Empadão com sobras de peixe

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 1/2 xícaras (chá) de caldo de peixe (sobras)

1 colher (chá) de fermento em pó

2 ovos

Sal a gosto

Recheio: Sobras do peixe

Separe o caldo do peixe. Use uma peneira para impedir que espinhas passem para o caldo. Reserve. Utilize toda a sobra de peixes sem escamas e verduras, machuque tudo com garfo até que fiquem miúdos. Em um liquidificador ou batedeira passe os ingredientes da massa até ficar homogêneo. Unte uma forma com manteiga e farinha e despeje a metade da massa. Coloque as sobras do peixe e cubra com a outra metade da massa. Leve para assar em fogo alto pré-aquecido por aproximadamente 20 minutos.

Bolinho de peixe com batata

4 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500g de sobras de peixe em cubos

Sal, páprica picante e salsa picada a gosto

2 e 1/2 xícaras (chá) de batata cozida e amassada

2 gemas

2 colheres (sopa) de maisena

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos batidos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha Panko (migalhas de pão ou farinha de pão)

Óleo para fritar

Aqueça uma panela com o azeite, em fogo médio, e frite a cebola e o alho. Adicione o peixe, sal, páprica, salsa e refogue até amaciar e o peixe desmanchar levemente. Deixe amornar e transfira para uma tigela. Junte a batata, as gemas, a maisena e misture até formar uma massa firme. Modele bolinhos com ajuda de 2 colheres (sopa) e passe pela farinha de trigo, pelos ovos e pela Panko. Frite, aos poucos, em óleo quente, até dourar. Escorra sobre papel-toalha e sirva.

Arroz gratinado com peixe

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola pequena ralada

500g de sobras de peixe

4 tomates sem pele e sem sementes em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 lata de creme de leite

2 xícaras (chá) de arroz branco cozido

1/2 xícara (chá) de queijo mussarela ralado:

Aqueça uma frigideira com a manteiga e o azeite, em fogo médio, e refogue a cebola por 2 minutos. Adicione o peixe e refogue por 3 minutos. Despeje o tomate, sal e pimenta. Cozinhe por 5 minutos e despeje o creme de leite. Deixe levantar fervura e retire. Misture o arroz e despeje em um refratário médio. Cubra com a mussarela e leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos. Sirva.