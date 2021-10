Criança é arremessada de carro após batida no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um carro e um ônibus, na região central de Itatiba (84 km de SP), na noite desta terça-feira (12), fez com que uma criança de 5 anos fosse arremessada por alguns metros de dentro do automóvel onde estava e por pouco não fosse atingida pelo ônibus.

O acidente aconteceu nas ruas Rui Barbosa e Francisco Glicério, na cidade do interior paulista. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem dirigindo um veículo Gol cinza atravessa o cruzamento e se choca com um ônibus que descia a rua.

De dentro do carro, o garoto é arremessado por alguns metros de distância pelo vidro traseiro do veículo logo após o forte impacto da batida. É possível observar que o menino se levanta e corre em direção a uma mulher, que o acolhe. O garoto foi encaminhado para a Santa Casa, onde ficou em observação e, apesar do susto, passa bem.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares que atenderam o chamado disseram que o motorista do Gol onde estava a criança aparentava sinais de embriaguez.

Ainda segundo o documento, os agentes afirmam que ele estava andando cambaleante, com olhos avermelhados e um odor etílico. Além disso, ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Foi feito no homem, contudo, uma coleta de sangue, que ainda segue em análise.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Itatiba como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.