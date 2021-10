Capital paulista terá calor, chuva e frio até o final de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano deve conviver nesta semana mais uma vez com a instabilidade que o clima na cidade de São Paulo costuma apresentar. Isso porque após ver a possibilidade de os termômetros subirem e ultrapassarem a casa dos 31ºC nesta quinta (14), a capital deve iniciar a próxima semana, no domingo (17), com uma frente fria que deve derrubar a máxima para os 19ºC. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta quinta (14), uma área de baixa pressão relativa na atmosfera traz ventos de norte e nordeste para a capital paulista. De acordo com a meteorologista Helena Turon Balbino, do Inmet, são ventos quentes, provenientes do interior, portanto a temperatura máxima a tarde pode ser até superior aos 31ºC. O dia deve começar com temperaturas mais amenas batendo na casa dos 16ºC.

Ainda de acordo com a meteorologista, até o começo do sábado os ventos continuam de norte, mas o tempo vai estar mais nublado, chuvoso e os ventos mais fortes.

"Tudo isso diminui a temperatura durante o dia, mas perceba que as noites vão continuar quentes", explica. Na sexta (15), a temperatura deve variar entre 20ºC e 28ºC.

No sábado pela tarde uma massa de ar frio (a frente fria) se aproxima do estado trazendo os ventos de sul. O tempo fica encoberto e com chuva.

"As chuvas acontecem em forma de pancadas, principalmente entre as tardes de quinta e o sábado. Pode ter chuva forte, em forma de pancadas acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento", conta o meteorologista Thomaz Garcia, do CGE da Prefeitura de São Paulo. A mínima prevista para o sábado é de 17ºC e a máxima de 26ºC.

O domingo (17), por sua vez, continua nublado, com chuva, mas a temperatura cai abruptamente. "Na entrada da frente fria, o ar frio entra embaixo do ar quente, promovendo uma rampa de ascensão que promove chuva mais forte e se ainda estiver bem quente, até tempestade", continua Garcia. As temperaturas não devem passar dos 20ºC.

Ainda segundo o meteorologista, após a passagem da frente fria o vento forte de sudeste traz o ar úmido do oceano e promove um atrito significativo para causar muitas nuvens e chuva contínua. A mínima deve ser de 13ºC e a máxima de 19ºC.

Já na segunda (18), a chuva estará mais isolada, o tempo continua nublado com e ventos de sul e sudeste continuam trazendo umidade e temperaturas amenas do oceano. Com isso, a mínima prevista é de 14ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 18ºC.