Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corpo carbonizado foi encontrado no banco traseiro de um carro, por volta da 1h deste sábado (19), no Belém (zona leste da capital paulista). A vítima não havia sido identificada até a publicação desta reportagem. Nenhum suspeito foi preso. A motivação para o crime é investigada pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de carro incendiado por volta das 23h desta sexta-feira (18), na rua Juvenal Gomes Coimbra. Chegando ao local, porém, policiais não encontraram nada. Por isso, os agentes circularam pela região e, por volta da 1h deste sábado (19), encontraram o carro, a cerca de 2,5 quilômetros do local indicado pela denúncia, na rua José Pinheiro Bezerra.

Bombeiros também chegaram ao local quase que simultaneamente e extinguiram o que ainda havia de chamas. O carro, um Ford Fiesta, ficou completamente destruído pelo fogo, perdendo inclusive a cor original prata.

Com o incêndio controlado, policiais identificaram um corpo, carbonizado, no banco traseiro do carro. O IML (Instituto Médico Legal) trabalha para identificar a vítima.

A PM consultou as placas do carro e identificou o dono do veículo, que não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. O homem, segundo apurado, não conta com passagens criminais.

A última vez em que o Fiesta foi flagrado circulando, antes de ser encontrado queimado, foi por volta das 17h desta sexta, na avenida Dom Pedro 2º, sentido Mooca (zona leste), segundo captado por câmeras de monitoramento do Projeto Radar, da PM.

O caso foi registrado no 31º DP (Vila Carrão) como homicídio qualificado (motivo torpe) e é investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).