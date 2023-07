Corpo de brasileiro morto nos EUA ao elogiar cachorro é enterrado no Brasil

A tia de Matheus, Suzi Martines, diz que ele se mudou para os EUA para fugir da violência de São Paulo. Descontente com a vida nos EUA, principalmente por se sentir sozinho, ele estava com passagens compradas para voltar ao Brasil em agosto.

A polícia de Oakland prendeu Eric Locelvira, suspeito de atirar contra Matheus, no dia 6 de julho. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de até U$ 10 mil (R$ 48 mil) por informações que levassem à prisão do suspeito.

Nas redes sociais, amigos e familiares postaram homenagens em despedida do brasileiro. A família de Matheus Gaidos aguardava há mais de 30 dias a liberação do corpo do jovem.

O velório teve início às 14h deste domingo, no Cemitério do Carmo, em Itaquera, na zona leste da capital. O enterro estava previsto para 17h.

