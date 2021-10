Confira os números da Mega-Sena de R$ 40,61 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou no início da noite deste sábado (30) as seis dezenas do concurso número 2.424 da Mega-Sena. O valor do prêmio principal é estimado em R$ 40,61 milhões. Confira os números: 03 - 16 - 17 - 37 - 38 - 53

A bolada está acumulada há quatro concursos. A última vencedora foi uma aposta única de Santos (77 km de SP), em 16 de outubro, ganhando um total de R$ 11,5 milhões.

O dinheiro é suficiente para comprar 800 carros populares zero-quilômetro no valor de R$ 50 mil cada. Também é possível realizar o sonho da casa própria, comprando 67 imóveis de R$ 600 mil cada.

Se o sortudo preferir investir o dinheiro na poupança, o rendimento será de R$ 176 mil só no primeiro mês, quantia suficiente para viajar 38 vezes para Fernando de Noronha (PE) por sete dias com um pacote que inclui passagem aérea e hospedagem no valor de R$ 4.500.

Para quem opta por uma aposta simples (seis números), a probabilidade de ganhar o prêmio principal é de uma em mais de 50 milhões. Aqueles que fazem uma aposta com sete números têm probabilidade um pouco maior, de uma para 7,1 milhões.

A pessoa que ganhar algum prêmio, seja para seis, cinco ou quatro dezenas, tem até 90 dias para resgatar o dinheiro. Caso o apostador premiado não se apresente, o dinheiro será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).