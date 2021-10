Mulher e cachorro são arrastados por moto de ladrões após assalto em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Câmeras de segurança de um prédio registraram o momento em que uma mulher e seu cachorro foram arrastados pela moto dos dois ladrões que a assaltaram e fugiram em seguida.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o crime aconteceu nesta sexta-feira (29), durante o dia, na Alameda Sarutaiá, no Jardim Paulista, região central de São Paulo.

Pelas imagens, é possível ver que a vítima caminhava na calçada com seu cachorro quando foi bloqueada pelos dois criminosos. Eles, então, roubam a bolsa da mulher, que reage e tenta recuperar seus pertences, mas sem sucesso. Em dado momento, ela fica presa à moto dos ladrões, sendo arrastada pela rua junto ao seu cão, que estava na coleira.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, foi localizada pela Polícia Militar após as imagens do assalto circularem nas redes sociais. Aos policiais, ela contou que voltava da padaria quando foi rendida pelos criminosos, que roubaram seu celular e seu cartão do banco.

Segundo a PM, ela e o cachorro, um Spitz Alemão, passam bem.

Em nota, a SSP-SP informou que o caso será investigado pelo 78° DP (Departamento de Polícia). A autoridade policial já expediu um pedido para realização de exame de corpo de delito na mulher, que também foi orientada a ir ao DP para prestar mais informações sobre o roubo.

A Alameda Sarutaiá, local do crime, fica a quatro quadras da Avenida Paulista. O bairro Jardim Paulista, onde ocorreu o caso, integra uma região nobre de São Paulo conhecida como Jardins, onde predomina a classe alta.

Depois do assalto, o policiamento foi reforçado na área, ainda de acordo com a SSP-SP.

"As ações de policiamento ostensivo e preventivo, assim como as ações de polícia judiciária realizadas no bairro serão intensificadas a fim de ampliar a segurança da população e reduzir a incidência criminal", explicou, acrescentando que neste sábado (30) foi realizada uma operação com cerca de 70 policiais militares na região dos Jardins.