Concessionária recupera rua que sofreu com rompimento de tubulação em Manaus

A ocorrência na adutora, rompida no domingo (30), foi identificada rapidamente pelo Centro de Controle Operacional (CCO), tecnologia que funciona 24 horas por dia e monitora o sistema de abastecimento da capital. As equipes realizaram manobras operacionais imediatamente, de maneira remota, para interromper o fluxo de água na tubulação. "Por meio da tecnologia, conseguimos otimizar nossas ações”, acrescentou o gerente operacional, Diogo Freitas.

Manaus/AM - A concessionária Águas de Manaus executou, na tarde desta segunda-feira (31), a recuperação completa da rua das Flores, no bairro da Compensa. Foram utilizadas mais de 20 máquinas no serviço, que envolveu aproximadamente 100 toneladas de asfalto. Uma força-tarefa com mais de 200 profissionais atuou no local, seja nas obras, ou em serviços como levantamento, responsabilidade social e acompanhamento jurídico. “

