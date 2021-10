Com três quedas de barreiras, rodovia dos Tamoios, em SP, é interditada

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de chuva durante toda esta quarta-feira em Caraguatatuba (173 km de SP), no litoral norte. O tempo só deverá abrir na sexta-feira (22), quando há previsão de sol entre nuvens.

"Os pluviômetros registram quantidade de chuvas superiores ao índice máximo de 100 milímetros para as últimas 72 horas", afirmou, em nota. "A concessionária realizou, junto com a PMRv [Polícia Militar Rodoviária], uma operação comboio por volta das 21h [de terça-feira, 19] para liberação dos usuários que estavam retidos no trecho."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.