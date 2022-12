Com sucessos do TikTok, MC chega em Manaus para comemorar jogo do Brasil

Manaus/AM - Em comemoração a classificação do Brasil nas oitavas de final, a casa de shows Lounge das Torres traz à Manaus nesta sexta-feira (2), a MC Jhenny, sucesso no TikTok com os hits 'Esse é meu marrento' e 'Tubarão te amo'. O Loungue fica localizado na avenida das Torres, ao lado do igarapé do Passarinho, na Zona Norte de Manaus.

O evento faz parte do Baile do Poderoso, e contará ainda, com a participação de Grupo Estrela, Mauro Lima e Forró du Gavião.

Informações e pedidos reservas podem ser através do número 92 998195-7462.