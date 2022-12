Bombeiro tenta resgatar corpo em rio e desaparece em SC

A prefeitura de São João Batista e a Defesa Civil do estado criaram uma sala de gerenciamento de ações emergenciais. As autoridades decretaram situação de emergência e cancelaram todos os eventos públicos marcados para o resto da semana, assim como o expediente nas repartições municipais.

Em São João Batista, município no vale do rio Tijucas, moradores ilhados registraram o momento em que bois foram arrastados pela correnteza na região.

Na tarde desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu a chamados na Grande Florianópolis e na região do vale do rio Tijucas.

O pescador e o bombeiro, acompanhados de um salva-vidas civil, conseguiram retirar o corpo da água, mas o alto nível do rio, causado pelas fortes chuvas que atingem o Sul do Brasil, criaram uma correnteza que virou a embarcação, na altura de Navegantes (SC).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bombeiro desapareceu na manhã desta quinta-feira (1º) ao cair no rio Itajaí, em Santa Catarina, enquanto tentava resgatar um corpo que estava flutuando, durante as fortes chuvas no estado. Tiago José Teodoro estava em um barco particular, emprestado por um pescador da região que ajudava a equipe na ocorrência, por volta de 5h50.

