Com direito a choro, vídeo mostra deputados do PSL ao PSOL festejando derrota de Doria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo feito logo após uma votação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na noite desta quarta-feira (30) mostra deputados estaduais da direita à esquerda unidos, comemorando uma derrota do governo João Doria (PSB).

A gravação foi feita por Arthur do Val, candidato a prefeito de São Paulo pelo Patriota e conhecido como o youtuber Mamãe Falei.

Ele abriu uma live numa rede social para pressionar parlamentares relutantes a impedir a votação de um projeto do governo que prevê, entre outros pontos, extinção de autarquias, retirada de recursos de universidades e aumentos de impostos.

Por ter tantos temas, o projeto agregou um amplo arco ideológico de oposição, indo do PSL ao PSOL.

O primeiro a ser pressionado na live foi Bruno Lima (PSL), que acabou votando para adiar a votação.

Sacramentada a vitória opositora, começou a celebração em plenário, com palmas e pulos de alegria dos deputados.

“Hoje você derrotou o Doria, parabéns”, diz Conte Lopes (PP) a Arthur. “Todos nós aqui”, responde o autor do vídeo.

Outros que se juntam em frente ao celular são Frederico Dávila (PSL), Janaina Paschoal (PSL), Isa Penna (PSOL), Coronel Nishikawa (PSL), Marina Helou (Rede) e Monica da Bancada Ativista (PSOL)

“Quero dizer aqui que hoje esse cara [Arthur] fez oposição. Vem pra oposição, Arthur”, diz Penna.

Emocionado, o deputado Castello Branco (PSL) aparece chorando no vídeo, enquanto era parabenizado por ter “derrotado o Doria”.

“Acredite se quiser, nós temos aqui PSL, PSOL, até o PT hoje ajudou a derrotar o Doria”, afirma Arthur do Val no vídeo, ao lado de vários colegas.

No final, são mostrados deputados de PSDB, DEM e Republicanos, derrotados na votação. "O partido do [Celso] Russomanno tá ali, ó", afirma Do Val.

A votação acabou adiada por falta de quórum. O governo deve fazer uma nova tentativa nesta quinta-feira (1º).