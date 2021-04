Clubes reabrem neste sábado em São Paulo; veja regras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o início da segunda etapa da fase de transição do Plano São Paulo, os clubes paulistas voltam a funcionar a partir deste sábado (24). Mas precisarão manter os mesmos protocolos sanitários, regras de limite de ocupação dos espaços (até 25%) e horários dos demais setores da economia e de serviços, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo estadual.

O Sindi Clube, entidade que representa o setor no estado de São Paulo, afirmou por meio de nota que os clubes irão abrir entre 6h e 19h. Mas de acordo com a pasta da gestão João Doria (PSDB), neste horário apenas as academias dos clubes poderão estar abertas, assim como as demais nas cidades paulistas.

Segundo o sindicato, os serviços oferecidos pelos clubes respeitarão o decreto estadual que regulamentou a fase de transição. Ou seja, os restaurantes, salões de beleza, lojas e demais atendimento só poderão funcionar das 11h às 19h. De acordo com nota da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, este limite de horário deve ser seguido nas áreas comuns dos clubes.

Atividades esportivas coletivas ainda estão proibidas nos clubes, assim como nos parques públicos, que também reabrem neste sábado (veja abaixo).

"Mesmo abrindo parcialmente e com restrições, o acesso aos clubes é de extrema importância para a qualidade de vida dos associados, pois lhes proporciona a prática de esportes individuais em espaços amplos e arejados" informa a entidade.

O sindicato acrescenta que os clubes "têm seguido todos os protocolos de prevenção ao coronavírus sugeridos pelas autoridades sanitárias e de saúde, com a vantagem de garantirem um rígido controle e medição de acesso às suas dependências, através das catracas em suas portarias".

No Paulistano, localizado nos Jardins, a direção diz manter "habituais medidas de segurança, com atenção à limpeza das áreas, pontos de fornecimento de álcool em gel, controle de temperatura dos frequentadores via câmeras, orientação e fiscalização sobre o uso de máscaras".

"Os vestiários estão fechados. Cursos culturais e esportivos não retornam em abril. Esportes coletivos estão suspensos. Locais como parquinho e academia exigem agendamento prévio, com limite de vagas por horário. A escola do clube, o Recanto Infantil, opera em modelo híbrido, de aulas presenciais e virtuais, com revezamento das crianças", acrescenta a direção do Paulistano.

Apesar da proibição dos esportes coletivos durante a fase de transição, o Paulistano afirma que as quadras externas estarão liberadas para esportes individuais e em duplas, assim como aulas particulares individuais.

"Nesse momento de transição o horário de funcionamento será das 7h às 19h e com 25% dos espaços nas atividades dirigidas e individuais respeitando, como sempre, todos os protocolos de distanciamento para garantir a segurança e o bem-estar de sócios, funcionários e fornecedores", afirmou o clube Hebraica, por meio de sua assessoria de imprensa.

O Esporte Clube Pinheiros (zona oeste) afirmou que também irá seguir as resoluções do Sindi Clube.

Na cidade de São Paulo, os centros esportivos municipais e os Clubes da Comunidade também irão abrir a partir de sábado. Os horários, porém, não foram informados pela prefeitura, gestão Bruno Covas (PSDB).

PARQUES

Os parques também abrirão a partir de sábado. As unidades estaduais localizadas na cidade de São Paulo, como o Villa-Lobos e o Horto Florestal, funcionarão diariamente das 6h às 18h.

O Jardim Zoológico estará aberto todos os dias entre 11h e 18h e o Zoo Safari das 11h às 17h. O Jardim Botânico funcionará de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. No caso dos parques naturais (unidades de conservação), o acesso será mediante agendamento.

"Os protocolos de segurança continuam obrigatórios, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento social. A permanência do funcionamento dos parques se dará mediante o respeito dos visitantes às regras estabelecidas. Caso as equipes constatem o descumprimento dos protocolos, a medida será reavaliada", diz a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Os parques municipais da capital paulista, como o Ibirapuera e o da Aclimação, por exemplo, irão abrir das 6h às 18h. "Vai continuar obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra de distanciamento social. Os bebedouros permanecem interditados em razão das medidas de combate ao coronavírus. É realizada a contagem de frequentadores na entrada dos parques", diz a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

A pasta acrescenta que "é recomendado que não sejam utilizados os parquinhos infantis e equipamentos de ginástica, e que os frequentadores evitem a prática de atividades em grupo e que possam causar aglomerações no interior dos parques".

Reabertura de clubes - regras

A partir de sábado (24)

Público

Restrito a 25% da capacidade

Academias

Poderão funcionar por oito horas, entre 6h e 19h, somente para atividades individuais agendadas

Comércio interno

Atendimento presencial das 11h às 19h

Alimentação

Restaurantes: das 11h às 19h

Bares: podem operar como restaurantes (com público sentado)

Salões de Beleza

Poderão abrir das 11h às 19h

Atividades Culturais

Cinemas, teatros, museus, eventos e convenções: liberados entre 11h e 19h com controle de acesso, público sentado e assentos marcados

Atividades Esportivas

Está vedada a prática de atividades esportivas coletivas.

Fonte: Sindi Clube