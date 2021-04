Cidade de São Paulo precisará de mais 12 postos drive-thru para vacinação contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve precisar de até 12 novos drive-thrus, além da ampliação de postos volantes, para absorver a demanda das próximas faixas etárias que irão receber a vacina contra a Covid-19. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, até 6 de maio, quando está previsto o início da imunização de quem tem partir de 60 anos, devem ser vacinadas mais 600 mil pessoas.

"Somente os drive-thru e postos volantes atuais não serão suficientes para esse público", disse o titular da pasta da gestão Bruno Covas (PSDB), na manhã dessa quarta-feira (21), no posto de vacinação do Shopping Aricanduva, na zona leste.

De acordo com o secretário, ainda não há definição de onde esses postos -em que as pessoas não precisam descer do carro -devem ser montados, mas eles necessitam ficar em áreas periféricas da cidade, onde estão concentradas faixas etárias mais jovens da população. "O objetivo é diminuir a possibilidade de aglomeração", afirmou.

Nesta quarta teve início a vacinação de pessoas com 65 e 66 anos. Estão nesse grupo mais de 205 mil pessoas na cidade de São Paulo. No drive-thru do Shopping Aricanduva, já havia cerca de 20 carros antes mesmo do início do atendimento, marcado para as 8h.

Somente nesta quarta, apesar do feriado, 19 postos de drive-trhu voltaram a ser montados por causa da vacinação de quem tem a partir de 65 anos.

"Eu estava bem ansiosa, por isso vim cedo", afirmou a comerciante Marie Yogui, 65, que chegou ao local às 6h30 e era a segunda da fila. Ela estava acompanhada do marido, o comerciante José Yogui, 68, que já tomou a primeira dose. Os dois comemoravam o alívio de começarem a se proteger contra a doença.

A ansiedade também fez o aposentado Maurício Torres, 65, chegar cedo ao local. "Eu não via a hora." A filha dele, a biomédica Ariane Torres, 25, diz que os dois ficaram a noite em claro na expectativa. "Nós já tivemos Covid-19 e não queremos passar por isso de novo."

Até esta terça (20), foram aplicadas 2,69 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 na cidade, segundo a Secretaria da Saúde. Dessas, 962 mil foram de segunda dose. O secretário afirma que a adesão tem sido satisfatória: a cada novo grupo, em dois dias são imunizados cerca de 90% do público-alvo.

Há, ainda, aproximadamente 3% de pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. Para evitar que as pessoas deixem de cumprir a imunização completa, as unidades de saúde têm feito busca ativa para convocar os idosos.

Agenda

Início 21 de abril

65 e 66 anos Público estimado: 760 mil pessoas Início 23 de abril

64 anos Público estimado: 420 mil pessoas Início 29 de abril

63 anos Público estimado: 420 mil pessoas Início 6 de maio

60 a 62 anos Público estimado: 1,4 milhão de pessoas Início 10 de maio

Pessoas com síndrome de Down, de 18 a 59 anos Público estimado: 50 mil pessoas Pacientes renais em diálise, de 18 a 59 anos Público estimado: 40 mil pessoas Transplantados imunossuprimidos, de 18 a 59 anos Público estimado: 30 mil pessoas Início 11 de maio

Metroviários e ferroviários Público estimado: 10 mil pessoas Início 18 de maio

Motoristas e cobradores de ônibus Público estimado: 165 mil pessoas Em andamento Início 8 de fevereiro

Pessoas com 90 anos ou mais Início 12 de fevereiro

Pessoas de 85 a 89 anos Início 27 de fevereiro

Pessoas de 80 a 84 anos Início 3 de março

Pessoas 77 a 79 anos Início 15 de março

Pessoas 75 e 76 anos Início 19 de março

Pessoas 72 a 74 anos Início: 26 de março

Pessoas de 69 a 71 anos Início: 5 de abril

Pessoas com 68 anos Profissionais da Segurança Pública: policiais civis, policiais militares, policiais técnico-científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis municipais Início: 10 de abril

Trabalhadores da Educação: professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e privadas, desde que tenham mais de 47 anos Trabalhadores de colégios privados terão de apresentar os dois últimos contracheques Início: 12 de abril

Pessoas com 67 anos Veja os postos de vacinação nesta quarta (21) na capital paulista UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Horário: das 7h às 19h

Clique aqui para acessar os endereços Centros-escolas:

Horário: das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda - Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza - Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa - Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã Postos drive-thru

Horário: das 8h às 17h

ARENA CORINTHIANS

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4

IGREJA BOAS NOVAS

Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 - Portão 9, entrada KRF

CLUBE HEBRAICA

Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

ESTÁDIO DO MORUMBI

Av. Giovanni Gronchi, 1.920 - Portão 15

COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA

Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413

PARQUE VILLA-LOBOS

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.025- Portão 3 - Alto de Pinheiros

CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO

Rua do Gama, 261 - Jardim Luzitania

SHOPPING ARICANDUVA

Av. Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI

Rua Olavo Fontoura, portão 38

CLUB ATHLETICO PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400 - Jardim América

SHOPPING ANÁLIA FRANCO

Av. Regente Feijó, 1.739 - Tatuapé, São Paulo

HOSPITAL DOM ALVARENGA

Av. Nazaré, 1.361 - Ipiranga

SHOPPING INTERLAGOS

Av. Interlagos, 2.255 - Estacionamento Subsolo, portão 5 - Interlagos

SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM

Av. Guarapiranga, 1.695 - Pq Alves de Lima

SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA

Av. Marechal Tito, 3.012 - Itaim Paulista

MAIS SHOPPING

Rua Padre José Maria, S/N - Estacionamento G 2 Mais Shopping

SUBPREFEITURA DA PENHA

Rua Mandu, 451 - Penha

SHOPPING CAMPO LIMPO

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel Fontes: Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura de São Paulo

