Cidade de SP vai reservar 24 mil doses da Pfizer para gestantes e puérperas

O secretário, contudo, pede para que se busque a vacina contra a Covid-19 independente do fabricante --na semana passada, pessoas enfrentaram quase cinco horas na fila em busca do imunizante da Pfizer.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai reservar 24 mil doses da vacina da Pfizer para vacinar grávidas e puérperas (mulheres que tiveram filhos há até 45 dias) com mais de 18 anos e com comorbidades, a partir de segunda-feira (17). O grupo terá prioridade de atendimento nas unidades de saúde.

