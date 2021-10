Cidade de São Paulo tem menor média móvel de mortes desde março de 2020

Aparecido disse que a expectativa é regularizar todas as segundas doses até o final de novembro, já que um comportamento detectado é o de pessoas preferirem procurar os pontos de vacinação aos sábados, por impossibilidade de comparecer durante a semana. "No sábado a gente tem uma quantidade grande de D2 [segunda dose] aplicada. São pessoas que trabalham durante a semana e não podem tomar a segunda dose durante a semana", afirmou.

Ele disse que nada impede que haja um recrudescimento da doença no final do verão.

"A Covid-19, como todas as infecções respiratórias, tem uma forte sazonalidade. Ela tem picos no inverno e cai progressivamente. Além da cobertura vacinal, os fatores determinantes dessa queda incluem a adesão das medidas propostas, tais como uso das máscaras, higiene das mãos e distanciamento", afirmou.

Para o epidemiologista Eliseu Alves Waldman, professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, a vacinação tem uma grande parcela na queda expressiva do número de mortes e internações, entretanto, outros fatores contribuem, como sazonal.

"Tínhamos uma média de pedidos de internação que passava de 400 todas as manhãs. Hoje [nesta segunda] tivemos cinco pedidos de internação em UTI. É um absurdo a distância do impacto da vacinação nos leitos da cidade", afirmou.

A série histórica da média móvel de sete dias da pandemia do novo coronavírus começou a ser computada pelos órgãos de saúde locais no dia 12 de março, quando foi anotado 0,14.

Dados mais recentes do Painel Covid da Secretaria Municipal de Saúde, do dia 12 deste mês de outubro, indicam que ela está em 8,71, acima apenas do dia 22 de março de 2020, quando a média móvel era de 7.

