Liberação da máscara em SP foi barrada por alta taxa de contágio

"Se transferirmos [o ambiente] para fora de casa, potencialmente você estará muito a transmissão no metrô, ônibus e os contactantes podem ter a doença. E mesmo com a vacinação. Essas pessoas manifestam a doença, mesmo que em formato leve, mas ela continua transmitindo", afirma o secretário Edson Aparecido.

Esse índice de 42,2% é chamado de taxa de ataque. Ele não reflete a situação de toda a cidade, apenas do grupo analisado. O cálculo é feito a partir da quantidade de pessoas contaminadas com o número de pessoas que foram expostas num determinada área.

O que a prefeitura fez foi monitorar onde e com quem essas pessoas contaminadas tiveram contato e, a partir daí, analisar se elas também desenvolveram a doença por meio de testes. Segundo essa análise, 42,2% das pessoas sadias que tiveram contato com alguém contaminado também acabaram infectadas após esse contato.

Essa foi a principal justificativa para que levou a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) a abandonar a ideia de liberar o uso obrigatório das máscaras já a partir do dia 15 deste mês, última sexta-feira.

