Médicos montam exposição em SP para lembrar da prevenção de outras doenças além da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação organizada pelo Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) colocou cartazes e placas com dicas de saúde e bem-estar fornecidas pelos médicos especialistas da própria instituição para casos que não são de Covid-19 em frente ao HSPE (Hospital do Servidor Público Estadual), em Indianópolis (zona sul da capital paulista).

A iniciativa faz parte da exposição "Receitas para Bem Viver", inaugurada nesta segunda-feira (18) e que ficará instalada até 18 de novembro deste ano na fachada do local, na avenida Ibirapuera, 1.215.

"A ideia é mostrar que com coisas básicas conseguimos melhorar a qualidade de vida e a saúde", diz Marcelo Antonini, mastologia do HSPE. "É uma visão mais ampla da medicina, não apenas pensando em tratamento, mas em prevenção e orientação de hábitos saudáveis", ressalta.

A exposição conta com 30 painéis que apresentam orientações de mais de 50 especialidades do HSPE. Cada placa está representada por um médico que atua na instituição.

"A ação é um serviço de utilidade pública que reforça o compromisso de prestação de serviços em saúde em diferentes áreas médicas do nosso hospital", destaca Kátia Antunes, diretora técnica do HSPE.

Segundo a organização, o objetivo de melhorar a saúde da população também está no design da exposição. As cores dos painéis foram escolhidas com base na cromoterapia, metodologia terapêutica que utiliza as luzes para o tratamento de doenças.

Na lâmina relacionada à cura e à limpeza, por exemplo, foi utilizada a cor azul, que está relacionada aos efeitos bactericidas e calmante. Na peça de bem-estar, o tom verde-limão, que está ligado à desintoxicação e à atividade cerebral. Há artes nas cores vermelha, amarela, laranja, vinho, rosa, entre outras.

O mastologista Marcelo Antonini afirma que as pessoas se afastaram dos exames de rotina por conta da pandemia de Covid-19, mas que é importante retomar o controle. Atualmente o HSPE trata 39 casos de Covid-19, sendo que no ápice da pandemia em 2021 esse número chegou a aproximadamente 300.

"O que estamos vendo são pessoas que tinham doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas respiratórios, que estavam compensadas indo com quadros de quase dois anos sem procurar assistência" afirma Antonini.

"Queremos incentivar as pessoas a retomarem os exames de rotina, que são essenciais. Outro ponto importante é priorizar o lado psiquiátrico, que também piorou ao longo da pandemia", destaca o médico.

Além do conteúdo físico, a exposição estará no perfil do Tik-Tok do Governo do Estado de São Paulo. Será publicada uma série de seis vídeos nos quais especialistas do HSPE vão indicar e desmistificar ações que podem ajudar na prevenção de doenças.

Exposição "Receitas para Viver Bem"

Quando: de 18 de outubro a 18 de novembro

Onde: entrada do HSPE na avenida Ibirapuera, 1215, Indianópolis (zona sul da capital paulista)