Chuva forte deixa um morto por afogamento em São Paulo

O temporal foi causado pela combinação do calor com a entrada da brisa marítima e afetou com mais força a zona leste da capital.

O CGE decretou estado de atenção para alagamentos na cidade entre as 15h30 e as 17h30 deste sábado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima é um motociclista que foi arrastado pela enxurrada na altura do número 3.400 da avenida Cidade Líder, para dentro de um córrego. O homem foi encontrado sem vida pelo resgate, próximo à ciclovia da rodovia Ayrton Senna.

