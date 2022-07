Cheias de rios deixam 2 mortos e expulsam 40 mil de casa em Alagoas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - Ao menos duas pessoas morreram em Alagoas em decorrência das cheias dos rios desde a sexta-feira (1º), segundo informa boletim da Defesa Civil divulgado neste domingo (3). Um óbito foi confirmado na cidade de Coruripe e o outro em São Miguel dos Campos.

Segundo a Defesa Civil de Alagoas, 33.091 pessoas estão desalojadas e 6.192, desabrigadas. Porém, o número pode ser ainda maior porque "alguns municípios não tiveram seus dados coletados", de acordo com o órgão.

Até agora, o governo decretou situação de emergência em 51 cidades.

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), afirma que novas cidades ainda podem ser incluídas no decreto. O levantamento inicial, feito com dados da Defesa Civil e da AMA (Associação dos Municípios Alagoanos), mostra que 29 cidades foram as mais afetadas.

Ainda segundo Dantas, mais de 300 servidores do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos trabalham no socorro e assistência às vítimas. Três helicópteros e dez botes estão à disposição para o trabalho de assistência a desabrigados e desalojados.

Um gabinete de crise foi instalado, sob coordenação do governador, e será composto pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, secretarias do Gabinete Civil, Assistência e Desenvolvimento Social, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Comunicação e dos Transportes. Foram convidados ainda a Procuradoria-Geral do Estado, Casal e a concessionária de energia Equatorial.

A Defesa Civil de Alagoas está recebendo donativos, roupas, agasalhos e alimentos para os desabrigados e desalojados. As doações podem ser entregues no quartel do Corpo de Bombeiros, no Trapiche da Barra.

O coordenador da Sala de Alerta da Senarh (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Vinícius Pinho, declarou que a previsão é de que nível de chuvas caia significativamente em Alagoas. Porém, a preocupação é que as chuvas em Pernambuco continuem a impactar os rios alagoanos.

"Nos últimos 60 dias, tivemos um volume de chuvas de 1.000 mm, o que corresponde ao esperado para o ano inteiro. Só nesses últimos dois dias choveu 75% do que estava previsto para todo o mês de julho", destacou.

Por causa da lama e sujeira da chuva levada para os mananciais, as estações de captação, elevatórias e de tratamento de água tiveram seu funcionamento comprometido, diz o governo.

Dessa forma, a Casal (Companhia de Saneamento de Alagoas) suspendeu ou restringiu o abastecimento em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Capela, Quebrangulo, Colônia Leopoldina, Passo de Camaragibe, Novo Lino e Ibateguara.

A empresa pede que a população desses municípios economize água e, em caso de dúvidas, ligue para o telefone 0800-082-0195.