Trens turísticos ampliam horários e oferecem descontos nas férias de julho em SP e MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trens turísticos em operação no país ampliaram os horários e dias de funcionamento e passaram a oferecer descontos para as férias escolares de julho.

Em São Paulo, as novidades estão nos trens que funcionam entre Itu e Salto, de Campinas a Jaguariúna e em Campos do Jordão, mas também há roteiro especial em Minas Gerais para as férias deste ano.

A maria-fumaça operada pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) de Campinas a Jaguariúna implantou tarifa única de R$ 70 para as viagens feitas no período da tarde no mês de julho e reduziu os valores dos bilhetes em todos os horários.

O percurso completo, que custava R$ 200 (inteira), será vendido durante este mês a R$ 150, enquanto o meio percurso baixou de R$ 160 para R$ 120.

Antes de cada viagem, o turista tem uma apresentação de como é o funcionamento de uma locomotiva a vapor.

Em Campos do Jordão, após sete anos fora de operação uma maria-fumaça fabricada em 1947 voltou aos trilhos em junho com quatro horários aos sábados e domingos.

A locomotiva a vapor produzida pela empresa norte-americana H. K. Porter é utilizada pela centenária EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) junto com um carro de passageiros ainda mais antigo, fabricado há 110 anos pela também norte-americana American Car & Foundry.

Neste mês, de acordo com a STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), a rota na ferrovia inaugurada em 1914 também será oferecida às sextas-feiras. É possível consultar datas e vagas para a viagem.

A rota ferroviária tem quatro quilômetros de extensão entre as vilas Capivari e Abernéssia e comporta 64 passageiros em cada viagem, que dura 30 minutos, sem paradas.

O Trem Republicano, que percorre um trecho de 7,6 quilômetros entre Salto e Itu, também implantou recentemente passeios às sextas-feiras.

O roteiro, que passa por trechos com muitas áreas verdes e foi lançado em plena pandemia da Covid, alcançou no mês de maio a marca de 15 mil passageiros transportados entre as duas cidades turísticas desde a sua inauguração.

De sexta a domingo, ele parte às 9h e às 14h de Itu. De Salto, as partidas acontecem às 11h e às 16h.

Já em Minas Gerais, os passeios de maria-fumaça poderão ser feitos de quarta-feira a domingo durante as férias de julho nos 12 quilômetros entre São João del-Rei e Tiradentes.

São dois dias a mais de viagens em relação à temporada regular, que vai de sexta a domingo. Além disso, os horários também foram ampliados.

Em abril, a rotunda, equipamento usado para girar locomotivas em estações ferroviárias, foi reaberta para visitação e é um atrativo a mais para os turistas que quiserem conhecer uma das mais antigas ferrovias em operação no país.

No passado, o trecho pertenceu à Estrada de Ferro Oeste de Minas, ferrovia que teve vida curta.

Inaugurada em 1881 por dom Pedro 2º, a rota foi uma das que contaram com a presença do imperador em suas viagens inaugurais, como ocorreu também em outros locais.

Maria-fumaça Campinas-Jaguariúna

Rota: estação Anhumas à estação Jaguariúna, passando por outras três no trecho

Duração: 3h30 (completo, ida e volta) e 2h (meio percurso)

Preços: R$ 150 (inteira)*, R$ 100 (meia-entrada ou ingresso solidário**) e R$ 70 (crianças de 6 a 12 anos) no percurso completo; no meio percurso, R$ 120 (inteira), R$ 80 (meia ou ingresso solidário**) e R$ 60 (crianças de 6 a 12 anos); viagem à tarde, tarifa única de R$ 70

Atrações: demonstração da operação do trem, música e antigas fazendas

(*) nas férias de julho

(**) doando 1 kg de alimento não perecível, turista paga meia

Maria-Fumaça de Campos do Jordão

Quando: sáb. e dom.; em julho, 6ª a dom.

Horários*: 11h, 13h, 15h e 17h, a partir da estação Emílio Ribas

Duração: 30 minutos (ida e volta)

Trajeto: 4 km

Rota: entre as estações Emílio Ribas e Abernéssia, em Campos do Jordão

(*) horários aos sábados e domingos

Trem Republicano (Salto-Itu)

Rota: entre Itu e Salto

Duração: 40 minutos, num trecho de 7,6 km

Preços: a partir de R$ 87 (inteira), R$ 44 (crianças até 12 anos) e R$ 59 (idosos); moradores das duas cidades pagam meia

São João del-Rei-Tiradentes

Partidas de São João del-Rei: 10h, 13h30 e 15h30 (dias 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30), 10h e 13h30 (dias 7, 14, 21 e 28), 10h e 12h (dias 10, 17, 24 e 31), 10h (dias 13, 20 e 27)

Partidas de Tiradentes: 11h, 14h30 e 16h30 (dias 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30), 11h e 14h30 (dias 7, 14, 21 e 28), 11h e 13h (dias 10, 17, 24 e 31), 11h (dias 13, 20 e 27)

Trecho percorrido: 12 km

Preços: R$ 70 (ida) e R$ 80 (ida e volta); crianças de 6 a 12 anos, pessoas acima de 60 anos (com documento) e estudantes com carteirinha válida pagam meia

Atrações: maria-fumaça mais antiga do país, diversidade ecológica e arquitetura do século 19

Informações: (32) 3371-8485

Rotunda

Horários: 4ª (9h e 14h), 5ª, 6ª e sáb. (9h e 16h) e dom. (9h)

Preço: R$ 10

Endividada e com dificuldades para operar, ela foi liquidada ainda em 1900, 19 anos após a criação, e adquirida pelo governo federal três anos depois.