Caça da FAB dispara e intercepta aeronave com 500 kg de cocaína

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Caças da Força Aérea Brasileira (FAB) dispararam neste domingo (3) contra uma aeronave de pequeno porte que carregava 500 quilos de pasta base de cocaína.

A droga foi apreendida após um pouso forçado da aeronave entre as cidades de Jales e Pontalinda, interior de São Paulo. De acordo com a FAB, duas pessoas que estavam no avião fugiram e ninguém foi preso.

De acordo com a FAB, a aeronave de pequeno porte entrou sem autorização no espaço aéreo por volta das 12h30, no Mato Grosso do Sul. Dois caças A-29 Super Tucano foram acionados para monitorar o avião, considerado suspeito.

Os pilotos da Aeronáutica ordenaram mudança de rota e pouso, mas não obtiveram resposta. Foi feito, então, um disparo de aviso, direcionado para um ponto próximo à aeronave.

Sem resposta, o avião passou a ser considerado hostil e foi alvo de um tiro de detenção. O disparo tem como objetivo causar avarias na aeronave para exigir o pouso forçado.

Segundo a FAB, a Polícia Federal encontrou cerca de 500 kg de pasta base de cocaína, matéria-prima para a fabricação da droga.