Celebração do Natal será feita em trens noturnos no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um hiato em 2020 devido à pandemia da Covid-19, o Natal voltará a ser celebrado nos trilhos neste ano no interior de São Paulo.

Com decoração especial, brincadeiras e entrega de presentes pelo Papai Noel, o trem natalino percorrerá a rota entre Campinas e Jaguariúna no período noturno em três datas: 4, 11 e 18 de dezembro.

Batizado de Expresso Noel, o trem terá decoração interna especial nos carros de passageiros e será conduzido por uma locomotiva também iluminada.

Nas três datas, sempre aos sábados, o trem partirá da estação Anhumas, em Campinas, às 18h, com destino à estação Jaguariúna, na cidade vizinha. Meia hora antes, o Papai Noel e a fada chegarão de trem à estação de origem.

“É um passeio que já virou tradição e os passageiros aguardam por ele”, disse Mauricio Polli, tesoureiro da ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), que oferece a rota desde a década de 80.

Segundo ele, haverá distribuição de balas às crianças que participarem do roteiro, com a presença do Papai Noel e de uma fada.

O trem tem chegada prevista para as 19h30 em Jaguariúna, com uma hora e meia de intervalo até o retorno, programado para as 21h, com chegada às 22h.

Os ingressos do primeiro lote custam R$ 120 (adultos) e R$ 80 (crianças de 6 a 12 anos). Para os pais que desejarem, o Papai Noel poderá entregar um presente aos filhos (taxa de R$ 35, além do presente, que já deverá ser levado embalado).

Maria-fumaça Campinas-Jaguariúna

Rota: estação Anhumas à estação Jaguariúna, passando por outras três no trecho

Duração*: 3h30 (completo, ida e volta) e 2h (meio percurso)

Preços*: R$ 150 (inteira), R$ 90 (meia-entrada ou ingresso solidário) no percurso completo e R$ 70 (meia ou ingresso solidário) no meio percurso

Atrações: demonstração da operação do trem, música e antigas fazendas

(*) passeios normais, diurnos, aos sábados e domingos