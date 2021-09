Casa de família que denunciou agressão de policiais é alvo de tiros em Santo André

"Uma das vítimas foi ouvida e passou detalhes do ocorrido. Foi realizada perícia no local. Diligências estão em andamento para localizar imagens e testemunhas que auxiliem na identificação dos autores e esclarecer os fatos", diz nota da Polícia Militar.

Sobre as suspeitas de que o ataque de segunda tenha sido uma retaliação, a PM informou que a corregedoria acompanha as investigações da ocorrência registrada como ameaça e disparo de arma de fogo.

De acordo com a versão dos presos, os policiais foram abordar um jovem na rua Recife, bairro de Sacadura Cabral (em Santo André), durante a madrugada. Na ação, os familiares do rapaz teriam desacatado os militares, dando início a um tumulto que terminou com pessoas feridas dos dois lados.

