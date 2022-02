Carnaval terá suspensão de rodízio em SP e bancos fechados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval em 2022 terá ponto facultativo na cidade de São Paulo para funcionários públicos e repartições do governo municipal, assim como em anos passados. Já no setor privado cabe a cada local decidir se mantém ou não o expediente, segundo informa a prefeitura.

O expediente de repartições públicas estará suspenso de segunda-feira (28) às 12h de quarta-feira (2).

A prefeitura também suspendeu o rodízio de veículos na cidade nesses dias. As restrições de circulação só voltam a valer, portanto, na quinta-feira (3).

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nos dias 28 e 1º, sem expediente. O funcionamento volta ao normal no dia 2, a partir do meio-dia.

Os consumidores que tiverem contas com vencimento durante o Carnaval devem ficar atentos às regras de pagamento para não ter de arcar com encargos financeiros como multas e juros.

A Prefeitura de São Paulo divulgou que manterá a vacinação contra Covid-19 no Carnaval, mas com esquema especial.

No sábado (26), a Secretaria Municipal da Saúde fará a imunização nas 87 AMAs (atendimentos médico-ambulatoriais) e UBSs (unidades básicas de saúde) integradas da cidade, das 8h às 19h, para aplicação de primeira dose, segunda dose e dose adicional. Poderão se vacinar crianças de 5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos.

No domingo (27), a vacinação ocorrerá exclusivamente aos adolescentes e adultos, entre 8h e 16h, nas farmácias parceiras da avenida Paulista e, das 8h às 17h, nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos (aberto das 11h às 16h), da Independência e da Juventude. Não haverá vacinação no parque Ceret.

Veja os endereços das farmácias parceiras do município:

Avenida Paulista nº 2.371 - 8h às 16h

Avenida Paulista nº 266 - 8h às 16h

Parque Buenos Aires - 8h às 17h

Parque Severo Gomes - 8h às 17h

Parque do Carmo - 8h às 17h

Parque Villa-Lobos - 11h às 16h

Parque da Independência - 8h às 17h

Parque da Juventude - 8h às 17h

Nos dias 28 e 1º, a vacinação vai ocorrer nas AMAs e UBSs Integradas das 8h às 19h para todo o público que pode ser imunizado, de crianças a adultos. A partir do meio-dia da quarta de cinzas, toda a rede municipal volta a funcionar normalmente.

As UBSs que não são integradas às AMAs estarão fechadas durante todo o ponto facultativo, bem como Ceccos (centros de convivência e cooperativa), CERs (centros especializados em reabilitação) e a RME (rede municipal especializada em infecções sexualmente transmissíveis ISTs/Aids).

Fecham para o público durante todo o ponto facultativo: os Hospitais Dia, os Centros de Atenção Psicossocial III e a Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico).

As AMAs Especialidades e os AEs (ambulatórios de especialidades) funcionam apenas no sábado (26), das 7h às 19h.

Todo o funcionamento volta ao normal a partir do meio-dia da quarta-feira.

As feiras livres funcionarão normalmente durante todo o Carnaval, das 7h30 às 13h. Também funcionarão no feriado os shopping centers.

Os postos do Poupatempo estarão fechados nos dias 28 e 1º e voltam a funcionar normalmente, mediante agendamento, após as 12h do dia 2.