Metade dos hospitais da Prevent Senior está irregular e funciona sob liminar, diz CPI

De acordo com documentos enviados à CPI da Prevent, as unidades de Santana, Santa Cecília e Mooca tiveram os pedidos de emissão do documento indeferidos por uma série de irregularidades.

O jornal Folha de S.Paulo revelou em outubro do ano passado que a operadora de saúde mantém 7 de suas 13 unidades de hospitais e prontos-socorros em funcionamento sem as licenças necessárias, o que é passível de multas, fechamento administrativo e demais sanções legais.

Os vereadores ouviram nesta quarta Jorge Aparecido Veronese, responsável técnico pelos processos de regularização de 10 dos 14 hospitais da Prevent. Segundo ele, o prazo para regularizar todas as unidades é curto, dada a dependência de uma série de órgãos diferentes. Para ele, é necessário o prazo de um ano para obter todas as autorizações.

No total, portanto, dez unidades foram multadas pela administração municipal desde o ano passado por falta de auto de licença de funcionamento. São elas: Rússia e Butantã (avenida Professor Francisco Morato); Mooca (rua da Figueira); Pinheiros (rua Cristiano Viana); Jardim Paulista (avenida Brigadeiro Luís Antônio); Santa Cecília (rua Jaguaribe); Liberdade (rua Mituto Mizumoto); e Santana (rua Augusto Tolle). O já desativado hospital de campanha montado na Vila Olímpia (rua do Ator) e a unidade Tatuapé (rua Uriel Gaspar), já regularizada, também foram autuados.

Em sessão nesta quinta-feira (24), o vereador Paulo Frange (PTB), relator da CPI, afirmou que apenas uma unidade de pronto-atendimento, no Tatuapé, na zona leste da capital, está regular do ponto de vista da documentação exigida pela prefeitura, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

