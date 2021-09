Capital paulista vai ter gangorra na temperatura nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar do início com dias quentes e mais secos, essa semana terminará com dias mais frios e chuvas fortes. Segundo os meteorologistas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a temperatura começará a cair nesta quarta-feira (29), com grandes possibilidades de pancadas de chuvas isoladas.

Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE, órgão ligado à Prefeitura de São Paulo, explica que "a partir de sexta, devemos ter a aproximação e atuação de uma frente fria associada a instabilidades vindas do interior em direção ao leste de São Paulo, por isso teremos mais chuva no final de semana e temperaturas mais baixas".

Segundo Franco Nadal Villela, meteorologista e chefe da seção de Previsão do Tempo do 7º Distrito de Meteorologia do Inmet, as oscilações que serão vistas nesta semana são características claras da primavera.

"A primavera é a transição entre o inverno, que é muito frio e seco, e o verão, que é quente e chuvoso. A principal mudança no cenário é a entrada de umidade, que vai entrando com pulsos de instabilidade. Assim, até a primavera entrar num regime de maior regularidade, com chuvas mais consolidadas, a gente vai tendo esses pulsos, intercalando o tempo mais seco com algumas tempestades mais localizadas", afirma Villela.

Ele ainda explica que tempestades com trovões e granizos, como a registrada no último sábado, são muito comuns nesta estação, justamente pelo contraste entre ar quente e seco e ar mais frio e úmido.

Assim, esta terça-feira (28) começará com temperatura por volta dos 15ºC, mas chegará à máxima de 33ºC, com umidade relativa do ar na casa dos 30%. Já na quarta-feira (29), a mínima será de 17ºC e a temperatura chegará, no máximo, a 26ºC. Segundo o Inmet, a probabilidade de chuvas isoladas é de cerca de 40%.

A quinta-feira (30) permanecerá com temperaturas que irão dos 16ºC no começo do dia aos 24ºC. Mas será na sexta-feira (1º) que as chuvas começarão a chegar com mais intensidade. Com temperatura mínima de 16ºC e máxima de 24ºC, ocorreram pancadas de chuva e trovoadas durante todo o dia. No sábado (2), o tempo estará bastante nublado durante todo o dia, com chuvas mais regulares. A mínima deve ser 17ºC e a máxima, 24ºC. Para fechar o final de semana, o domingo (3) trará chuvas o dia todo, com temperatura na casa dos 22ºC.