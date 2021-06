Caminhão roubado fica pendurado em muro e ameaça condomínio de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um caminhão frigorífico, roubado e carregado de carnes, derrubou o muro do estacionamento de um condomínio de prédios e ficou pendurado em uma ribanceira próximo a um conjunto habitacional que fica na rua Ademar Martins de Freitas, bairro São Domingos, em Pirituba, na zona norte da cidade de São Paulo, por volta das 22h desta quarta-feira (2). Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista realizou uma manobra dentro de um estacionamento vizinho e perdeu o controle do veículo. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), o suspeito abandonou o caminhão no local e fugiu. Até a conclusão desta reportagem ele não havia sido localizado.

Ainda na noite de quarta, a Defesa Civil interditou preventivamente cerca de 20 apartamentos. Os moradores tiveram que desocupar os imóveis e buscar abrigo, conforme informado pela síndica à pasta.

Na manhã desta quinta (3), a subprefeitura Pirituba/Jaraguá realizou uma vistoria técnica no local do acidente. De acordo com a Defesa Civil, não houve danos estruturais aos imóveis e no entorno e as famílias puderam retornar às residências.

O caminhão permanecia suspenso até às 13h30 desta quinta. Um guindaste foi contratado para tentar retirar o veículo, e foi colocado no estacionamento do condomínio.

Por ser um espaço a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), da gestão Ricardo Nunes (MDB), disse que não realizaria a remoção do veículo.

O Boletim de Ocorrência está em elaboração no 33º DP (Pirituba), que apura todas as circunstâncias relativas ao fato.