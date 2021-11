Caminhão cai no Rio Negro e motorista é resgatado por trabalhadores

Trabalhadores que estavam no local mergulharam e conseguiram retirar o motorista e o ajudante da cabine que passam bem. Uma equipe do guincho foi chamada para retirar o veículo na manhã de hoje.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista perdeu o controle da direção de um caminhão e caiu dentro do Rio Negro, na altura do Porto da Ceasa, em Manaus. Dois homens estavam no veículo no momento do acidente. Ninguém ficou ferido, mas trabalhadores da região tiveram de entrar na água para os resgatar.

