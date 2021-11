Avião sofre despressurização duas vezes na mesma semana em Viracopos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de carga sofreu despressurização por duas vezes na mesma semana e teve que circular em círculos pelas regiões de Campinas e Piracicaba, no interior de São Paulo. O último incidente ocorreu na quarta-feira (10), três dias após a primeira ocorrência, no domingo (7), no aeroporto Internacional de Viracopos.

Segundo o aeroporto, a aeronave era um Boeing 767 da empresa Cargo Jet. Ela decolou às 15h49 de Viracopos e, ao apresentar o problema, retornou para o aeroporto e pousou às 17h15 normalmente. A aeronave seguiria para Miami com 4 tripulantes e não levava carga perigosa.

No site FlightRadar24, que monitora os voos, é possível observar que o avião passou pelo campo aéreo de várias cidades do interior de São Paulo, como Leme, Rio Claro, Indaiatuba e chegou até mesmo a Cravinhos, próximo de Ribeiro Preto. O avião chegou a fazer um círculo completo antes de retornar ao aeroporto entre as cidades de Porto Feliz e Capivari.

No domingo, a aeronave passou por Olímpia e retornou a Campinas, voando em círculos novamente pela região de Piracicaba. O pouso também foi normal neste dia.

O aeroporto ainda informou que a aeronave segue para a manutenção da empresa aérea cargueira.