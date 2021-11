Fundação Lemann anucia parceria com Universidade de Oxford

O evento de lançamento, no dia 16, terá especialistas como o professor Timothy Power, da divisão de ciências sociais da Universidade de Oxford, e Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccine Group, que deve falar sobre a pesquisa e a criação do imunizante com a AstraZeneca.

O foco do trabalho vai ser a construção de conhecimento sobre o setor público, com três linhas de pesquisa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois das parcerias com universidades americanas como Harvard, MIT, Stanford e Columbia, a Fundação Lemann vai anunciar seu programa na Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford na semana que vem.

