Camarote oficial do Galo da Madrugada reúne Juliette, Armando Babaioff, Otto e outros famosos

O presidente do Galo da Madrugada disse que "a ficha caiu" na volta do bloco, após semanas de expectativa e organização.

"Hoje o povo, seja rico ou pobre, e de todo o Brasil, faz uma festa de paz. Desde os 10 anos de idade, eu vinha pro Galo na cacunda do meu pai. E o bloco hoje forma foliões do Brasil todo. É um grande encontro de artistas também, vemos gente que nunca encontramos no ano", disse Otto.

"O Galo de volta representa recomeço e renovação da esperança. Para mim, representa a fé no homem, depois de tanto obscurantismo que vivemos. [Vou ficar] os quatro dias em Pernambuco no Carnaval", disse Babaioff.

