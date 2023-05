Cacique Shirley Krenak será homenageada pela Fundação SOS Mata Atlântica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cacique Shirley Krenak e o ativista Raull Santiago serão homenageados em um evento da Fundação SOS Mata Atlântica que será realizado na quinta-feira (25), em São Paulo.

A cerimônia, restrita a convidados, vai marcar a divulgação dos dados atualizados do Atlas da Mata Atlântica e do SAD Mata, ferramentas desenvolvidas pela organização que monitoram o desmatamento do bioma.

Na ocasião, ainda serão homenageados o desembargador Elton Leme, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e o fundador do projeto Desengarrafando Mentes, Thiago Oliveira, que atua no litoral norte de São Paulo.

O ator Klebber Toledo e a fundadora do Instituto Perifa Sustentável, Amanda Costa, serão os mestres de cerimônias da noite. O evento deve reunir empresários, influenciadores, ativistas e políticos.