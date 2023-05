'Bactéria', um dos homens mais procurados da Paraíba, é preso em SP

Damião já havia sido alvo da operação 'Laços de Sangue', na Paraíba, deflagrada em 2011, que investigava brigas entre famílias por mais de 30 anos, resultando em pelo menos 100 mortes. A operação também investigou a atuação de pistoleiros em homicídios que seriam motivados pelas rixas nas cidades de Catolé do Rocha e Patos, no sertão da Paraíba.

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma pistola calibre.380, que apresentava queixa de furto na Vila Gustavo, na Zona Norte da cidade de São Paulo. Ele foi autuado pela posse e receptação do armamento.

Damião Oliveira, de 43 anos, conhecido como "Bactéria" foi encontrado em uma operação conjunta da Draco (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado) da Paraíba, com apoio de investigadores do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos homens mais procurados do sertão da Paraíba foi preso nesta terça-feira (23) em Hortolândia, no interior de São Paulo.

