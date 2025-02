Banda diz ter sido impedida de tocar na avenida Paulista, em SP, no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os integrantes da banda de rock Picanha de Chernobill dizem ter sido proibidos de tocar na avenida Paulista, no centro de São Paulo, neste domingo (2) —dia em que a via é fechada para carros e recebe programações culturais e outras atividades.

O grupo se preparava para tocar quando foi impedido pela Polícia Militar, segundo o guitarrista, Chico Rigo. Esta teria sido a segunda vez que eles foram proibidos de se apresentar na avenida. A banda diz não saber o motivo do impedimento.

Em nota, a subprefeitura da Sé afirmou que "são autorizadas apresentações de artistas de rua sem estruturas de palco por coberturas e apenas com instrumentos e som acústico. Shows que contam com palco, geradores e amplificadores são caracterizados como ‘evento’ e necessitam de licença".

Rigo nega que o grupo tenha descumprido as normas estabelecidas pela prefeitura. Ele diz que as regras municipais não proíbem o uso de amplificadores.

"A gente tem a lei do artista de rua da cidade de São Paulo", disse a Folha. "Saiu uma nova portaria em novembro do ano passado, e estamos de acordo com a lei, porque somos artistas de rua. Não é um show nem um evento."

"Tudo que está na lei a gente cumpre há 11 anos. Não é algo novo para nós. Só que pela primeira vez na Paulista aos domingos, a banda foi proibida de tocar, mas não apenas nós, como todos que se apresentam e vivem disso", acrescentou.

A banda gaúcha, radicada em São Paulo, diz ter realizado mais de mil shows gratuitos na capital paulista. Além de Rigo, o grupo é formado por Matheus do Canto (vocal e contrabaixo) e Fernando Salsa (bateria). A Picanha de Chernobill já tocou fora do país e em festivais como Rock in Rio e fará show no Lollapalooza deste ano.