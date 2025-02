Prefeitura vai incentivar que pessoas deixem bairro alagado em SP, diz Nunes

A população cobrou o ex-PM da Rota sobre a barragem da Penha, no rio Tietê, que está, segundo eles, fechada desde sexta-feira (31), impedindo que a água escoe rapidamente. Esse relato surgiu após o ex-vereador Adriano Santos (PT) publicar imagens feitas com drone do local, que mostram a água represada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse que vai incentivar que moradores do Jardim Pantanal, na zona leste da cidade, deixem o bairro. Para ele, essa é a única solução para os constantes alagamentos naquela região, na várzea do rio Tietê.

