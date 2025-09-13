   Compartilhe este texto

Avião símbolo das enchentes no Rio Grande do Sul será levado para museu

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 11h30 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião cargueiro que se tornou um dos símbolos das enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, vai, literalmente, virar peça de museu nos próximos dias.

O histórico Boeing B727-2M7, de prefixo PR-TTP, foi doado pela Total Linhas Aéreas ao Museu Militar Brasileiro, localizado na cidade de Panambi (RS).

A aeronave, que não tem mais condições de voar por causa do período em que ficou na água, fazia parte da frota de três Boeing 727 da Total. Os outros dois foram vendidos pela companhia aérea, que renovou sua frota com modelos 737-400F, mais modernos.

Aviões comerciais que estavam no pátio do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, foram retirados a tempo para evitar a inundação do início de maio de 2024, menos o 727 que ficou no meio do aguaceiro -a água chegou a cobrir os trens de pouso e ficar junto às asas, como se a aeronave estivesse boiando.

Aviões menores, que estavam em outro ponto do aeroporto, também ficaram em parte embaixo d´água.

Em julho do ano passado, quando a água já havia baixado, o cargueiro foi levado para outro lugar do aeroporto. Era possível vê-lo em um canto próximo à pista, da janela de aviões que desciam ou decolavam da local -as operações no Salgado Filho voltaram em 21 de outubro, depois de 171 dias fechado.

Quando a aeronave foi transferida de lugar, a companhia aérea estava à espera de uma vistoria da Boeing, que não quis comentar o caso na época.

"Vislumbramos uma brilhante oportunidade para manter viva a história desta icônica aeronave chamada de 'Cadillac dos céus'", diz a Total, em nota à Folha de S.Paulo.

O Boeing, que começou a ser fabricado na década de 1960, é considerado um avião raro, com barulho inconfundível, graças aos seus três motores, cujas turbinas ficam junto à cauda e não embaixo das asas, como ocorre normalmente com os jatos atuais.

No Museu Militar Brasileiro, a ideia, a princípio, é transformar o 727 em um restaurante temático, como afirmou a instituição do interior gaúcho. Mas isso ainda não está definido.

Fundado em 18 de novembro de 2009 e aberto ao público para visitação em fevereiro de 2011, o museu de Panambi, município distante mais de 400 km da capital Porto Alegre, tem outros aviões em seu acervo, como dois Boeing 737 -em um deles funciona uma sala de cinema e uma biblioteca, e o outro está em uma sala de exposição de artefatos históricos.

O museu ainda conta com vários veículos militares, inclusive uma viatura blindada M4, uma espécie de tanque de guerra.

O transporte do 727 será de responsabilidade do museu, segundo a Total. A logística da operação ainda depende de autorizações, tanto para a liberação do aeroporto quanto para o deslocamento por rodovias.

O avião será levado em partes. O seu charuto, ou seja, a fuselagem, que mede cerca de 41 metros de comprimento, irá numa única carreta. Outros caminhões levarão as asas.

De acordo a Total, por contrato, o desmonte da aeronave, no Salgado Filho, também ficará por conta do museu. A retirada das asas deve acontecer nos próximos dias, conforme a companhia aérea.

A instrumentação de voo, unidades elétricas, hidráulicas e pneumáticas foram removidas pela equipe da empresa em Porto Alegre, bem como os três motores do jato.

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


13/09/2025

Rua marcada por latrocínio em Pinheiros, na zona oeste de SP, tem 4 assaltos em 40 dias

13/09/2025

Facções e milícias dominam serviço de provedores de internet e se expandem no Rio

13/09/2025

Com atenções em Bolsonaro, Congresso avança com anistia a desmatamento e garimpo em terra indígena

13/09/2025

Projeto oferece reabilitação gratuita a pacientes que retiraram mama no SUS

13/09/2025

Petrobras e Vale aparecem em estudo que responsabiliza empresas por ondas de calor extremas

13/09/2025

Perda de olfato pode ajudar a identificar casos precoces de Alzheimer, aponta estudo

13/09/2025

Em briga de irmãos contra irmãs, elas podem ser mais agressivas, diz estudo

13/09/2025

Boate gay em Copacabana resiste há 61 anos com foco no público maduro

13/09/2025

Sábado (13) deve ter sol entre nuvens e temperatura máxima de 22°C em SP

13/09/2025

Prefeitura retira moradores de rua para construção de jardineiras em frente a cemitério em SP

12/09/2025

PM atira e mata suspeito de tentativa de roubo de aliança na zona sul de SP

12/09/2025

Frase 'vidas pretas matam' é pichada várias vezes em prédio da Unifesp

12/09/2025

Funcionária vítima de vídeo racista em farmácia é indenizada

12/09/2025

Turista argentino é encontrado morto no Rio, e polícia apura golpe do 'boa noite, Cinderela'

12/09/2025

ONU vê 'alta demanda' por hospedagem na COP30 e sugere cortes na própria delegação

12/09/2025

Doce e educada, menina espancada em PE andava com irmã gêmea e estava sempre arrumada

12/09/2025

Quatro hospitais públicos de SP ficam entre os melhores do mundo em ranking internacional

12/09/2025

Entidade citada em operação lidera repasses em SP e recebeu R$ 2 bi em 2025

12/09/2025

Fios de cabelo de Carlo Acutis estão expostos em faculdade em Bauru (SP)

12/09/2025

Carros de luxo de Gabriel Ciate utilizados em rachas são apreendidos em SP

12/09/2025

Ministério Público denuncia suspeito de matar gari em BH por homicídio e outros três crimes

12/09/2025

Herdeiros poderão acessar bens digitais por meio de inventariante, decide STJ

12/09/2025

Homem mata ex-companheira e a mãe dela a facadas na zona leste de SP

12/09/2025

Leão de 160 kg faz ressonância magnética e exige equipe de 12 profissionais

12/09/2025

'Mãe maravilhosa': quem era mulher morta por falsos entregadores em MG

12/09/2025

Carros equipados com câmera 360 graus vão escanear árvores em São Paulo

12/09/2025

Em áudio, estudante da Unesp desaparecida disse que era ameaçada pelo namorado

12/09/2025

Bombeiros atuam em galpão destruído por incêndio na zona oeste de São Paulo

12/09/2025

Guarulhos corta distribuição de 100 marmitas por dia para alunos do Instituto Federal


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!