Rua marcada por latrocínio em Pinheiros, na zona oeste de SP, tem 4 assaltos em 40 dias





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rua Joaquim Antunes em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, teve quatro roubos a mão armada em 40 dias. É o mesmo endereço onde um turista -Vitor Rocha e Silva, 23, formado em relações internacionais e natural de Uberlândia (MG)- foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto, em janeiro deste ano.

No caso mais recente, duas pessoas foram abordadas por um ladrão pouco antes das 22h da última quinta-feira (11), enquanto caminhavam. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o assaltante estaciona uma motocicleta e anda em direção aos dois pedestres.

Uma das vítimas começa a passar mal e desmaia durante o assalto, indicam as imagens. A outra vítima chega a socorrê-la diante do assaltante, que monta novamente na moto e deixa o local cerca de quatro minutos após o início do assalto.

Menos de duas semanas antes, no dia 30 de agosto, um homem de 23 anos teve o celular roubado num assalto com dinâmica semelhante. A vítima caminhava na calçada quando o assaltante desceu de uma motocicleta e apontou uma arma em sua direção. O criminoso pegou o celular e exigiu a senha do aparelho antes de ir embora.

Outros dois assaltos já haviam ocorrido no mesmo mês, a poucos metros de distância. No dia 2 de agosto -um sábado, por volta das 17h30- câmeras de segurança flagraram um assalto contra um homem que levava um bebê no colo.

A mesma abordagem -um motociclista que escolhe a vítima, estaciona, saca a arma e anuncia o roubo- se repetiria no dia 5 de Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que os roubos na região do 14° Distrito Policial, de Pinheiros, caíram 16,7% entre janeiro e julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2024.

"Além disso, 567 infratores foram presos e apreendidos, e 52 armas de fogo ilegais retiradas das ruas", afirmou a secretaria, em nota. A SSP informou, ainda, que o assalto da última quinta-feira foi encaminhado ao 14° DP, "que prossegue com as investigações para identificar e prender os criminosos".

Homem de 23 anos morreu ao reagir a assalto

Silva foi morto após reagir ao roubo na tarde 23 de janeiro. Ele estava junto com namorado. O casal morava em Uberlândia (MG) e visitavam um familiar em São Paulo.

O namorado, Felipe Lobato Ferreira, 25, contou à polícia que eles haviam saído de casa para almoçar quando foram abordados por um indivíduo em uma motocicleta. O ladrão, que estava armado, anunciou o roubo. Os dois entregaram os aparelhos celulares, mas não forneceram as senhas dos objetos.

Os jovens reagiram e avançaram em direção ao ladrão. Foi quando houve uma briga entre eles. Um segundo assaltante apareceu em uma outra moto e atirou.

Os assaltantes fugiram de moto levando celulares das vítimas. Silva foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares que estavam no bairro chegaram a perseguir os suspeitos até avenida Morumbi, onde os perderam de vista após uma conversão proibida.