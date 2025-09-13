   Compartilhe este texto

Rua marcada por latrocínio em Pinheiros, na zona oeste de SP, tem 4 assaltos em 40 dias

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 12h00 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rua Joaquim Antunes em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, teve quatro roubos a mão armada em 40 dias. É o mesmo endereço onde um turista -Vitor Rocha e Silva, 23, formado em relações internacionais e natural de Uberlândia (MG)- foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto, em janeiro deste ano.

No caso mais recente, duas pessoas foram abordadas por um ladrão pouco antes das 22h da última quinta-feira (11), enquanto caminhavam. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o assaltante estaciona uma motocicleta e anda em direção aos dois pedestres.

Uma das vítimas começa a passar mal e desmaia durante o assalto, indicam as imagens. A outra vítima chega a socorrê-la diante do assaltante, que monta novamente na moto e deixa o local cerca de quatro minutos após o início do assalto.

Menos de duas semanas antes, no dia 30 de agosto, um homem de 23 anos teve o celular roubado num assalto com dinâmica semelhante. A vítima caminhava na calçada quando o assaltante desceu de uma motocicleta e apontou uma arma em sua direção. O criminoso pegou o celular e exigiu a senha do aparelho antes de ir embora.

Outros dois assaltos já haviam ocorrido no mesmo mês, a poucos metros de distância. No dia 2 de agosto -um sábado, por volta das 17h30- câmeras de segurança flagraram um assalto contra um homem que levava um bebê no colo.

A mesma abordagem -um motociclista que escolhe a vítima, estaciona, saca a arma e anuncia o roubo- se repetiria no dia 5 de Questionada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que os roubos na região do 14° Distrito Policial, de Pinheiros, caíram 16,7% entre janeiro e julho deste ano em comparação com o mesmo período de 2024.

"Além disso, 567 infratores foram presos e apreendidos, e 52 armas de fogo ilegais retiradas das ruas", afirmou a secretaria, em nota. A SSP informou, ainda, que o assalto da última quinta-feira foi encaminhado ao 14° DP, "que prossegue com as investigações para identificar e prender os criminosos".

Homem de 23 anos morreu ao reagir a assalto

Silva foi morto após reagir ao roubo na tarde 23 de janeiro. Ele estava junto com namorado. O casal morava em Uberlândia (MG) e visitavam um familiar em São Paulo.

O namorado, Felipe Lobato Ferreira, 25, contou à polícia que eles haviam saído de casa para almoçar quando foram abordados por um indivíduo em uma motocicleta. O ladrão, que estava armado, anunciou o roubo. Os dois entregaram os aparelhos celulares, mas não forneceram as senhas dos objetos.

Os jovens reagiram e avançaram em direção ao ladrão. Foi quando houve uma briga entre eles. Um segundo assaltante apareceu em uma outra moto e atirou.

Os assaltantes fugiram de moto levando celulares das vítimas. Silva foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares que estavam no bairro chegaram a perseguir os suspeitos até avenida Morumbi, onde os perderam de vista após uma conversão proibida.

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


13/09/2025

Avião símbolo das enchentes no Rio Grande do Sul será levado para museu

13/09/2025

Facções e milícias dominam serviço de provedores de internet e se expandem no Rio

13/09/2025

Com atenções em Bolsonaro, Congresso avança com anistia a desmatamento e garimpo em terra indígena

13/09/2025

Projeto oferece reabilitação gratuita a pacientes que retiraram mama no SUS

13/09/2025

Petrobras e Vale aparecem em estudo que responsabiliza empresas por ondas de calor extremas

13/09/2025

Perda de olfato pode ajudar a identificar casos precoces de Alzheimer, aponta estudo

13/09/2025

Em briga de irmãos contra irmãs, elas podem ser mais agressivas, diz estudo

13/09/2025

Boate gay em Copacabana resiste há 61 anos com foco no público maduro

13/09/2025

Sábado (13) deve ter sol entre nuvens e temperatura máxima de 22°C em SP

13/09/2025

Prefeitura retira moradores de rua para construção de jardineiras em frente a cemitério em SP

12/09/2025

PM atira e mata suspeito de tentativa de roubo de aliança na zona sul de SP

12/09/2025

Frase 'vidas pretas matam' é pichada várias vezes em prédio da Unifesp

12/09/2025

Funcionária vítima de vídeo racista em farmácia é indenizada

12/09/2025

Turista argentino é encontrado morto no Rio, e polícia apura golpe do 'boa noite, Cinderela'

12/09/2025

ONU vê 'alta demanda' por hospedagem na COP30 e sugere cortes na própria delegação

12/09/2025

Doce e educada, menina espancada em PE andava com irmã gêmea e estava sempre arrumada

12/09/2025

Quatro hospitais públicos de SP ficam entre os melhores do mundo em ranking internacional

12/09/2025

Entidade citada em operação lidera repasses em SP e recebeu R$ 2 bi em 2025

12/09/2025

Fios de cabelo de Carlo Acutis estão expostos em faculdade em Bauru (SP)

12/09/2025

Carros de luxo de Gabriel Ciate utilizados em rachas são apreendidos em SP

12/09/2025

Ministério Público denuncia suspeito de matar gari em BH por homicídio e outros três crimes

12/09/2025

Herdeiros poderão acessar bens digitais por meio de inventariante, decide STJ

12/09/2025

Homem mata ex-companheira e a mãe dela a facadas na zona leste de SP

12/09/2025

Leão de 160 kg faz ressonância magnética e exige equipe de 12 profissionais

12/09/2025

'Mãe maravilhosa': quem era mulher morta por falsos entregadores em MG

12/09/2025

Carros equipados com câmera 360 graus vão escanear árvores em São Paulo

12/09/2025

Em áudio, estudante da Unesp desaparecida disse que era ameaçada pelo namorado

12/09/2025

Bombeiros atuam em galpão destruído por incêndio na zona oeste de São Paulo

12/09/2025

Guarulhos corta distribuição de 100 marmitas por dia para alunos do Instituto Federal


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!