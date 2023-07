Avião em que pai e filho estavam cai e destroços são encontrados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os destroços de um avião bimotor que caiu em uma área de mata fechada na divisa entre Rondônia e Mato Grosso foram encontrados na manhã deste domingo (30).

O pecuarista e piloto Garon Maia, 42 anos, e seu filho estavam no avião. A informação é da PM, com base em relatos de familiares e testemunhas. O Corpo de Bombeiros informou que apenas o laudo do IML (Instituto Médico Legal) vai confirmar a identidade deles.

A aeronave saiu de uma fazenda em Nova Conquista. Ela parou no Aeroporto de Vilhena para abastecer.

Ao decolar do aeroporto de Vilhena (RO) no sábado, ela desapareceu do radar minutos depois. De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião é um Beechcraft Baron G58, fabricado em 2011.

O avião bimotor caiu em uma floresta na divisa entre Rondônia e Mato Grosso.

As causas do acidente vão ser investigadas. Representantes do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foram acionados para a ocorrência e vão investigar a queda do bimotor, informou em nota a FAB (Força Aérea Brasileira).

Nas redes sociais, Dilador Borges, prefeito de Araçatuba, lamentou o caso. "Garonzinho era piloto experiente e tinha paixão pela aviação e pecuária", escreveu.