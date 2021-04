Athletico-PR quer comprar vacinas para funcionários e sócios-torcedores

À coluna da jornalista Marília Ruiz, no UOL, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, também manifestou a intenção de comprar os imunizantes, e afirmou que os dirigentes estão "acompanhando as discussão no Congresso".

Além disso, as empresas deverão doar a mesma quantidade adquirida para o SUS. O texto seguirá para análise do Senado.

Na última terça-feira (6), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do Projeto de Lei 948/21, que permite a compra das vacinas pela iniciativa privada. O PL prevê que a compra só poderá ser feita em laboratório que já venderam vacinas ao governo, e somente após o cumprimento integral do contrato e entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde.

