Arredondar troco no supermercado soma R$ 2 milhões em microdoações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ato de completar centavos ao pagar a conta em supermercados chegou neste ano a R$ 2 milhões arrecadados pelo Movimento Arredondar. O troco doado beneficiou pelo menos 100 mil pessoas atendidas por organizações sociais.

Na parceria com o Instituto GPA, as doações feitas no caixa de uma das 273 unidades de Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Mercado Extra e Mini Extra vão para entidades que atuam com educação, sustentabilidade e alimentação em 39 cidades brasileiras.

A parceria com o Instituto GPA nasceu em 2016, mesmo ano em que o Movimento Arredondar venceu o Prêmio Empreendedor Social de Futuro. Em seis anos, 1,9 milhão de atos de doação foram realizados nesses supermercados.

A abrangência da ação exigiu desenvolver uma estratégia para treinamentos em larga escala, considerando a rotatividade de pessoas e as especificidades regionais.

"Conectamos uma rede gigantesca de pessoas que transformam realidades, coletivamente, e atingimos nosso propósito quando ouvimos que não é só mais uma pergunta oferecida ao cliente no caixa", diz Ari Weinfeld, fundador e presidente do conselho do Movimento Arredondar.

A pesquisa "Varejo com Causa", feita em 2021 por Editora MOL, Movimento Arredondar e Cause, mostrou que supermercados estão entre os maiores articuladores de doações no caixa (52%), superados somente por drogarias (78%). Foram 278 empresas mapeadas na ocasião.

"Para o consumidor, pode ser um valor pequeno e que não afeta tanto no dia a dia", diz Renata Amaral, gerente do Instituto GPA. "Mas quando vemos o resultado de anos de trabalho e esforço coletivo, o impacto que as doações têm fica bastante evidente."

Os R$ 2 milhões arrecadados foram destinados a entidades como Associação Prato Cheio, ONG Banco de Alimentos, Cren e Projeto Uerê, na parceria com o Pão de Açúcar e o Minuto.

Já as doações feitas no Mini Extra foram para Arrastão Movimento de Promoção Humana, a Oca - Associação da Aldeia de Carapicuíba e o Projeto Quixote.

Além dos supermercados do GPA, é possível participar e fazer microdoações nas lanchonetes do Burger King, nas lojas Petz, Havaianas, Malwee, no Empório Santa Maria, entre outros estabelecimentos.