Apenas 26% das crianças no Brasil têm café, almoço e jantar diários, diz TV

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHARPESS) - Apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos têm café da manhã, almoço e jantar todos os dias no Brasil, segundo o Jornal Hoje, da TV Globo, com base em dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, obtidos pela GloboNews por meio da Lei de Acesso à Informação.

O índice vem diminuindo nos últimos anos, mostrou o jornal. Em 2015, eram 76% as crianças que faziam as três principais refeições ao dia. Em 2016, a porcentagem caiu para 42%. Em 2017, passou para 46% e, em 2018, subiu para 62%. Já em 2019, desceu para 28%. No ano passado, alcançou o patamar mais baixo nestes últimos seis anos: 21%. Neste ano, até outubro, somente 26%.

As informações são coletadas por meio de formulários preenchidos junto a famílias que procuram serviços públicos de saúde.

O levantamento apresentado pelo Jornal Hoje também mostra que a quantidade de crianças que consome alimentos ultraprocessados (85%) é maior do que a quantidade que come frutas (77%) e verduras (66%).

Nutricionistas alertam que alimentos ultraprocessados têm um excesso de óleo, açúcar e sal, o que pode ajudar a desenvolver a obesidade e a hipertensão. A falta de nutrientes adequados também pode impactar negativamente no crescimento saudável e na aprendizagem.