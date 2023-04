Aeronave é destruída e dois são presos em garimpo ilegal na Terra Yanomami

As aeronaves que descumprirem os requisitos e regras estabelecidas estarão sujeitas a medidas de policiamento do espaço aéreo, como identificação à distância para checagem de dados, procedimento de interrogação e até tiros de advertência em caso de descumprimento das medidas.

Segundo a FAB, foi estabelecida uma Zida (Zona de Identificação de Defesa Aérea) no espaço aéreo da Terra Yanomami, com a proibição do tráfego aéreo.

O espaço aéreo foi inicialmente fechado em 1º de fevereiro e reaberto no dia 12 do mesmo mês para permitir a saída coordenada e espontânea de garimpeiros que atuam ilegalmente na região. O controle será realizado pela Força Aérea Brasileira.

