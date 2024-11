Acidente com ônibus deixa ao menos 23 mortos na região do Quilombo dos Palmares (AL)

A Prefeitura de União dos Palmares publicou uma nota em suas redes sociais afirmando que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. O município também decretou luto de três dias.

"Estamos acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate. Em um mês tão importante para todo país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente", escreveu ela.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse em uma rede social que está "muito impactada com a notícia do trágico acidente" e prestou solidariedade aos familiares das vítimas.

As vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e para o Hospital Metropolitano.

O governo estadual havia disponibilizado 21 leitos de UTI Pediátrica e três de UTI para adultos, de acordo com recomendação da equipe médica que assiste as pessoas feridas.

Em nota, a pasta afirma que, de acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), 22 vítimas tiveram o óbito confirmado no local do acidente e outra, uma gestante, deu entrada no Hospital Regional da Mata (HRM), mas não resistiu aos ferimentos. Ao todo, o HRM atendeu 29 pacientes.

