OMT chega para alavancar turismo

Em meio a tantos desafios para seguir firme na retomada do turismo no Brasil, mais uma boa notícia chega para o nosso setor. O país está oficialmente confirmado como sede de um dos escritórios regionais da Organização Mundial do Turismo (OMT) no mundo. Sendo a primeira sede da entidade nas Américas.

O Brasil agora terá o privilégio e a responsabilidade de alinhar medidas e planejamentos para fortalecer a indústria turística e assim potencializar as atividades em todo o continente americano. Isso nos coloca como um dos protagonistas da indústria no turismo mundial, gerando oportunidades de investimentos, discussões, debates, e aumentando o networking do nosso país.

A OMT, que é um braço da Organização das Nações Unidas (ONU), promove várias ações no campo da sustentabilidade, na premiação dos melhores destinos e na elaboração de projetos com ênfase no ecoturismo. Isso por si só já aumenta o nível do know-how e de certa forma, fomenta em muito nosso trading.

A previsão é inaugurar o escritório no fim do próximo ano, mas o anúncio já é uma grande vitrine para o Brasil. Um marco histórico para um país que quer gerar mais emprego e renda através do receptivo de turistas.

Turismo eu acredito!