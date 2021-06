Fronteiras abertas para brasileiros!

Mais uma boa notícia para os turistas brasileiros: aumenta o número de países com fronteiras abertas para que brasileiros possam ingressar. Essa boa notícia se dá pelo avanço da vacinação no Brasil e em outros países.

Vejamos o quanto é importante se vacinar para alavancar o turismo em nosso país e no mundo. Atualmente, já são 43 países com restrições leves à entrada de turistas brasileiros, exigindo apenas uma comprovação de vacinação ou testagem negativa para a doença. Entre os países estão, República Dominicana, Ilhas Bahamas, Costa Rica, Belize, México, Colômbia, Venezuela, Egito e Emirados Árabes.

Porém, 86 países continuam com bloqueios fortes para viajantes partindo do Brasil, onde a entrada só é permitida se os turistas apresentarem os requisitos exigidos. Entres esses países estão Canadá, Argentina, Venezuela, Peru, Chile, França, Espanha, Estados Unidos, entre outros.

Isso é o reflexo da retomada do turismo no Brasil e no mundo, assim como o processo gradual da reabertura de fronteias e de voos internacionais. Porém, ainda é preciso que o número de vacinação aumente para que se tenha uma abertura maior aos turistas brasileiros e para que o turismo receptivo no Brasil ganhe força, gerando mais recursos em nosso país.

Conforme o painel global de restrições de viagens para o exterior da Organização Mundial do Turismo (OMT/UNWTO), os requisitos relacionados à saúde para a entrada de turistas com destinos que rumam ao exterior se especificam em: atrações, eventos, instalações, alojamento, alimentos e bebidas, e trânsito pelo país.

A abertura de fronteiras para turistas brasileiros é uma ótima vantagem para as pessoas que estão ansiosas para voltar a viajar, mas que ainda não estão seguras, por conta da pandemia, e não tem destinos definidos. Então, vacine-se!

Turismo eu acredito!t