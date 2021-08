Amazonas tem sol e praia!

Uma das grandes motivações para o turista viajar pelo mundo todo são os roteiros de sol e praia. Aqui no Amazonas, com a chegada do verão amazônico as águas do Rio Negro baixam e as belezas naturais afloram, surgindo lindas praias.

Em Manaus, o turista pode desfrutar da praia da Ponta Negra, nossa praia urbana. Já subindo o Rio Negro, nas proximidades da capital, temos a praia da Lua, do Tupé, do Japonês, do Açutuba e um pouco mais distante, a belíssima Praia Grande e a majestosa praia do Iluminado.

Já no interior do Amazonas, Maués é conhecida como o Caribe amazonense, por estar emoldurada por lindas praias. Um cenário perfeito para quem visita a cidade. Em Nhamundá, outro Município com um potencial imenso de sol e praia, o turista encontra areias brancas e águas límpidas, podendo até realizar a prática de mergulho.

Mas como já venho reforçando, precisamos urgente de infraestrutura turística básica. Nossos roteiros de sol e praia não têm acesso adequado, ramais asfaltados e sinalizados, banheiros químicos, coleta seletiva de lixo e estrutura para permissionários.

No Brasil temos como exemplo cidades turísticas como Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Natal entre outras, que vivem do turismo de sol e praia e que dispõem de infraestrutura básica e de qualidade para que o turista possa desfrutar de um bom dia de lazer.



Foto: Praia Grande - Jomara Silva

A pouca estrutura que possuímos é proveniente da coragem do empreendedorismo dos ribeirinhos e do trade turístico. Falta o estado cumprir sua parte.

O Amazonas tem a capacidade de atrair visitantes para este modal. Isso é fato. É preciso ter uma campanha, pelo menos a nível nacional, que possa promover e divulgar nosso verão amazônico. Essa política pública tem que ser implantada!

Turismo amazônico de sol e praia, eu acredito!